Deltacommissaris: Er komt geld uit Den Haag voor droge voeten

Zodra het maar even stevig regent staat in Breedeweg in de gemeente Berg en Dal de boel blank. Samen met de gemeente en het waterschap proberen de inwoners er al jaren voor te zorgen dat niet keer op keer het regenwater hun huizen binnen stroomt.

Hoop

Deltacommissaris Glas kreeg tijdens zijn bezoek beelden te zien uit 2016; straten veranderden in kolkende modderstromen, nadat het had gestortregend. Het water kolkte de huizen van de inwoners van Breedeweg binnen en liet een verwoestend modderspoor achter.

Er is hoop. 'Vorig jaar is er door de minister die er over gaat, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ook een toezegging gedaan om ook financiële middelen beschikbaar te stellen', zei Glas tijdens zijn bezoek aan Breedeweg. 'Maar we denken ook na over hoe je het aan kunt pakken.'

Inwoners moeten zelf ook bijdragen aan de oplossing vindt de regeringsfunctionaris.

(Illustratie: Waterschap Rijn & IJssel)

Samen

Gemiddeld genomen is 70 procent van de stenen bebouwing eigendom van particulieren. Daar mag de overheid niet zomaar ingrepen doen om de wateroverlast aan te pakken. De bewoners van die huizen kunnen dat wel doen door bijvoorbeeld groen in plaats van stenen in hun tuinen aan te brengen en hun regenwaterafvoer van het riool te koppelen. 'Ondertussen kijkt men ook naar de overheid. We zullen daar samen uit moeten zien te komen', aldus Glas.

Dat er echt wat moet gebeuren staat voor de commissaris buiten kijf. Hij is onder de indruk van wat hij zag en hoorde in Breedeweg. De wijde regio rond het dorp heeft een pioniersrol in het aanpakken van problemen die worden veroorzaakt door klimaatverandering. Glas bezocht na Breedeweg in Groesbeek een congres over die gezamenlijke aanpak door de gemeenten Berg en Dal, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas en Waal, de Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland.

