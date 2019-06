Eindexamenscholieren gratis naar Mañana Mañana

De Feestfabriek laat eindexamenscholieren donderdag gratis naar binnen bij het festival Mañana Mañana in Vorden op vertoon van hun cijferlijst. Woensdag horen de middelbare scholieren of zij geslaagd of gezakt zijn voor hun eindexamen.

'We willen de generatie van morgen een relaxte toekomststart geven', laat De Feestfabriek weten. 'We doen ze daarom graag een festivaldag cadeau.' De scholieren mogen hun cijfers digitaal of geprint tonen en gratis naar de openingsdag van het festival. Daar kan er vervolgens geproost worden op de toekomst, of het verdriet van het zakken vergeten worden volgens de organisatie.



De scholieren kunnen dit jaar op het festival naast ontspannen ook wat meer feest verwachten. De organisatie van Mañana Mañana in Vorden wil het festival dit jaar meer laten bruisen dan voorgaande jaren. De identiteit van Mañana wil de organisatie vasthouden, maar er moet wel wat meer power in het festival gebracht worden.



Mañana Mañana wordt gehouden van 12 tot en met 16 juni in Vorden. Het festival is in tegenstelling tot de Zwarte Cross, dat ook wordt georganiseerd door De Feestfabriek, nog niet uitverkocht.