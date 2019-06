Dit is de route die de Gelderse tornado aflegde

Het is dinsdagavond 4 juni, rond de klok van 22.30 uur, als in de buurt van Nijmegen een supercel ontstaat. Vrijwel gelijk vormt deze buitengewoon grote onweersbui een tornado die de minuten daarna veel schade aanricht.

In een uur tijd beweegt de tornado zich over een afstand van 90 kilometer door de provincie, om vervolgens de grens over te gaan naar Duitsland.

Van Nijmegen naar Zutphen...

De tornado beweegt zich in dat uur door Nijmegen, de Waal over, naar Lent en Bemmel. Daarna verplaatst hij zich naar Huissen en langs de IJssel naar Rheden, waar de tornado aanzienlijke schade aanricht.

Over de Posbank trekt de tornado daarna richting de bossen van de Veluwezoom en rond 23.00 uur gaat de windhoos verder in de buurt van Brummen. Iets na elven komt de tornado dan aan in Zutphen.

...en door naar Duitsland

Uiteindelijk beweegt de tornado zich naar de provincie Overijssel, waar de supercel lijkt te splitsen óf een tweede supercel ontstaat. Uiteindelijk verdwijnt de supercel, die een uur eerder in Nijmegen ontstond, naar Duitsland.

Misschien is er meer

Behalve de route van deze tornado doet MeteoGroup onderzoek naar andere (mogelijke) tornado's. Een derde en vierde tornado lijken door de noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland te hebben getrokken.

Ook tussen Bocholt - net over de grens bij het Achterhoekse Aalten - en Winterswijk is mogelijk een tornado actief geweest. En MeteoGroup kijkt nog naar een schadespoor in de buurt van Borculo.

Tornado-onderzoek gaat door

Het onderzoek van het weerbureau stopt niet bij deze uitkomsten. De meteorologen zijn dan ook op zoek naar mensen die hun foto's, video's over verhalen willen delen. Zowel berichtgeving uit de gebieden waarvan bekend is dat er een tornado is geweest, als van andere plekken, ontvangen zij graag op: reinout.vandenborn@meteogroup.nl

