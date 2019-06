Buitenspeeldag Ermelo valt in het water

door Kelly Tanghe

Hier en daar stoppen kinderen die langslopen even om te kijken naar de spellen die klaarliggen. Maar echt spelen zit er niet in want het valt met bakken uit de lucht. Erg jammer volgens organisator Wouter Schouwenaar van Heel Ermelo Beweegt. 'We plannen zo'n dag al maanden van tevoren. Dat het vandaag regent, is echt pech.'

Van de regen in de drup

Schouwenaar benadrukt hoe belangrijk buiten spelen is voor kinderen. 'We zien landelijk dat kinderen minder bewegen en minder buiten spelen. Dat komt door alle tablets en laptops. Ook zien we tegenwoordig dat kinderen niet meer weten wat ze buiten moeten doen. Daarom hebben we hier klassieke spellen neergelegd die ze thuis ook makkelijk kunnen nadoen.'