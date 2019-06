Wat te doen bij overlast eikenprocessierups?

In de maanden mei tot augustus kan er veel overlast ontstaan door nesten van de eikenprocessierups. De brandharen van deze rups kunnen irritatie aan de huid, luchtwegen en ogen veroorzaken; bij mensen en ook bij huisdieren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, neemt de gemeente Rheden maatregelen.

Dit jaar zijn er meer meldingen dan normaal door de storm van afgelopen week en daardoor duurt de bestrijding langer.

Door de wind, omgevallen eiken en afgebroken takken zijn de rupsen meer verspreid dan andere jaren. Rupsen die uit een boom vallen, kruipen vaak alleen verder. Een eikenprocessierups zoekt altijd een nest of andere eikenprocessierupsen op.

Wat kunt u doen?

· Raak eikenprocessierupsen nooit aan en laat takken met rupsen liggen. Wacht tot de rupsen weg zijn.

· Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een eik? Raak dat nest dan niet aan en geef een melding door via www.rheden.nl/epr. Of bel naar de gemeente.

· Wilt u afgebroken takken van een eik opruimen of versnipperen? Check eerst of er eikenprocessierupsen in zitten. Zo niet dan kunt u de takken opruimen. Vindt u wel rupsen? Laat de takken liggen tot de rupsen weg zijn en ruim ze daarna op.

· Als u weet dat een boom niet van de gemeente is, maar van bijvoorbeeld een particuliere eigenaar of van de provincie, meld dat daar dan ook.

Bestrijden eikenprocessierups

In april en mei spuit een gespecialiseerd bedrijf preventief op specifieke locaties. Bij eiken waar toch nog rupsen in zitten en bij eiken die niet preventief behandeld zijn, vindt een mechanische bestrijding plaats. Denk daarbij aan opzuigen, verbranden of plukken en in dichte vaten afvoeren.

De gemeente Rheden bestrijdt de rupsen ook op ‘natuurlijke wijze’. Hiervoor heeft de gemeente dit jaar op drie locaties in de gemeente Rheden in totaal 95 mezenkasten aan eiken gehangen. Van mezen is bekend dat ze veel eikenprocessierupsen eten. Tot oktober blijft de gemeente controleren en waar nodig nabehandelen.