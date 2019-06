Excuses voor jarenlang leed in jeugdzorg; overheid belooft erkenning en hulp

Meerdere Gelderse zorginstellingen hebben in het verleden geen veilige plek geboden aan kinderen in de jeugd- of de pleegzorg. Dat blijkt uit onderzoek. Er was sprake van zowel fysiek als psychisch geweld. Jeugdzorg Nederland biedt naar aanleiding van de uitkomsten haar excuses aan voor het feit dat zij te weinig bescherming heeft geboden. Ook het kabinet biedt de slachtoffers verontschuldigingen aan.

De conclusies komen uit het eindrapport van de Commissie De Winter dat deze woensdag is aangeboden aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid).

Het landelijke onderzoek dat 2,5 jaar duurde, is uitgevoerd in opdracht van het kabinet. Onder andere geweld in residentiële instellingen, pleegzorg en justitiële jeugdinrichtingen werd onderzocht.

Opvallend is dat in het rapport meerdere Gelderse instellingen worden genoemd. In de studies naar tehuizen van jeugdzorg worden de Zusters van de Goede Herder (Velp), Vereniging Tot Steun van het Verwaarloosde Kind (Apeldoorn, Epe en Doesburg), Kinderdorp Neerbosch (Nijmegen), jongensinternaat Nederlandsch Mettray (Eefde) en Jongenshuis Hoenderloo genoemd.

Negatieve effecten

Ook het Paedologisch Instituut St. Joseph in Nijmegen komt aan bod, dat op basis van archiefmateriaal tot 1996 werd onderzocht. 'Een klimaat waarin personeel lang rondliep met klachten over de behandeling van kinderen had mogelijk negatieve effecten op de veiligheid van kinderen in het geval van misstanden', zegt het rapport over de instelling.

Een op de tien

De commissie schat op basis van representatief onderzoek dat 1 op de 10 personen die ooit in de jeugdzorg verbleven, vaak tot zeer vaak geweld meemaakte. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft nooit geweld meegemaakt. Voor 1970 was er vooral sprake van fysiek en psychisch geweld door groepsleiding en pleegouders. Na 1970 verschuift dit meer naar geweld van pupillen onderling.

Spijt

'Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. Ze hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van. Tegen hen wil ik zeggen, namens de sector: het spijt ons dat er te weinig is gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen', zei Bestuurslid Esther Overweter van Jeugdzorg Nederland woensdag tijdens de overhandiging van het rapport.

Ook het kabinet maakte excuses. Dat ruim driekwart van de kinderen aan geweld blijkt te zijn blootgesteld, is 'niet te bevatten', zeggen minister De Jonge en Dekker.

Hulp van de overheid

Slachtoffers mogen ook rekenen op 'erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid'. De ministers noemen de verhalen over geweld in de jeugdzorg die een onderzoekscommissie heeft opgetekend 'ontluisterend'.

'Extra pijnlijk' is dat 'veel mensen daar tot op de dag van vandaag last van hebben'. De Jonge en Dekker erkennen dat 'zij die verantwoordelijk waren te weinig hebben gedaan om geweld te voorkomen en te stoppen', óók de overheid. Het kabinet gaat samen met de slachtoffers 'onderzoeken welke vormen van erkenning passend zijn.'