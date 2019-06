Deze vijf YouTubers veroveren Gelderland (en omstreken)

Mats van der Graaf, Obada Kheireddin en Benjamin Beernink. Deze namen zeggen u misschien niet zoveel. Toch hebben zij duizenden, zo niet miljoenen volgers. Op YouTube, welteverstaan. Waarom ze zo populair zijn, laten we vanaf donderdagavond zien in het programma #Beroemd.

In vijf afleveringen maak je kennis met vijf grote YouTubers uit Gelderland. Hoe komen zij aan al hun volgers? Hoe gaan zij om met hun bekendheid? En wat verdienen ze eigenlijk met het maken van online filmpjes. Die vragen staan de komende weken centraal. Koen Weijland, Benjamin Beernink, Nina Schotpoort, Obada Kheireddin en Mats van der Graaf geven een inkijkje in hun 'online' leven.

Rijen dik voor Matser

In de eerste aflevering (13 juni, 17.35 uur) ziet u de 17-jarige Mats van der Graaf uit Arnhem. Hij heeft het YouTube-kanaal Matser met bijna 70.000 abonnees. Verwacht van hem geen vlogs over zijn dagelijkse leven. Kijk bijvoorbeeld naar hoe hij eten test in verschillende fastfoodketens in Amerika. En ja, daar verkoopt hij meerdere bioscoopzalen mee uit. En dan staan er vervolgens ook honderden vrouwen, letterlijk, voor hem in de rij.



Mats van der Graaf (links). Foto: Omroep Gelderland

De allereerste E-sporter met een contract

In de tweede aflevering (20 juni, 17.35 uur) komt de 26-jarige Koen Weijland aan bod. Koen komt uit Oosterbeek en was de allereerste E-sporter in ons land die een contract kreeg. Hij kreeg bij Ajax betaald om het voetbalspel FIFA te spelen. Inmiddels is hij daarmee gestopt en richt hij zich op zijn YouTube-carrière, waar hij 160.00 abonnees mee vermaakt. En dat is een mooi aantal. 'Ik kan leven van het maken van video's en de opbrengsten die daaruit volgen via advertenties', vertelt Koen.



Foto: Omroep Gelderland

Een hele bekende scholier

In de derde aflevering (27 juni, 17.35 uur) de 13-jarige Nina Schotpoort. Een hele bekende scholier. Ondanks dat ze nog 'gewoon' op school zit, heeft ze al een 'aardig centje' op zak voor later. Ze heeft namelijk meer dan 133.000 volgers. Ze maakt vlogs over haar leven, maar ook mode-video's en Q&A's. En ze is niet de enige in haar omgeving die goed bezig is op YouTube: haar hele gezin staat in het teken van het maken van video's.



Foto: Omroep Gelderland

Onbekend, maar toch 1,1 miljoen volgers

In de vierde aflevering (4 juli, 17.35 uur) aandacht voor de 19-jarige Obada Kheireddin. Hij is misschien wel de grootste YouTuber uit de serie, als je kijkt naar het aantal abonnees. Ruim 1,1 miljoen mensen zijn geabonneerd op de video's van de Syriër. Maar nee, er zullen weinig mensen zijn in het dorp Angeren, waar hij leeft, die hem kennen. Hij maakt zijn filmpjes als vluchteling vooral voor de Arabische landen.



Foto: Screenshot uit YouTube-film

Hoe sociaal is Nederland?

De 24-jarige Benjamin Beernink komt aan bod in de vijfde aflevering (11 juli, 17.35 uur). Benjamin loopt met een keppeltje op door de stad, omdat hij wil weten hoe daarop wordt gereageerd. Vervolgens zorgt hij ervoor dat daar weer een filmpje van verschijnt op zijn YouTube-kanaal. Samen met Jaap vormt hij het duo 'Bondgenoten', dat test hoe sociaal Nederland eigenlijk is. En ruim 80.000 abonnees zijn daar erg nieuwsgierig naar.



Benjamin Beernink (rechts). Foto: Screenshot uit YouTube-film