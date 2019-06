Interaction Design zet aan tot denken: 'We kunnen veel met robots, maar moeten we dat ook willen?'

De Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem kent vreemde kostgangers: sinds een jaar of 7 hebben ze een afdeling Interaction Design. Bram de Groot is een van de studenten. ‘Ja, het is altijd wel moeilijk uitleggen wat het is. Een combinatie van kunst en moderne techniek en media. Ik ben bijvoorbeeld bezig met robotica en hoe je daar intelligentie in brengt. Kun je ze programmeren om zelf kunst te maken?’

Het antwoord is: ja, dat kun je robots leren. Bram de Groot: ‘Maar dan vind ik het interessant worden, want ik wil mensen aan het denken zetten met mijn werk. Want: willen we dat wel?’

Filosofisch

Eigenlijk combineert Bram kunst met techniek én filosofische vragen. ‘Dat is waarom ik begonnen ben met deze opleiding. Ik wil kritisch kijken naar techniek en de mogelijkheden. Ik vind dat er nu een belangrijke stap mist tussen de wetenschap en de vrije interpretatie van kunst. In dat gat wil ik graag stappen.’

Zo heet zijn afstudeerproject Het Eeuwig Vuur; een vuur dat de robot die hij gemaakt heeft brandend moet houden. ‘Ik daag de robot uit met windvlagen, regen, klagende buren en daar moet ‘ie dan een oplossing voor vinden zodat het vuur blijft branden. Dat lukt ‘m nu nog niet zelfstandig. Ik moet ‘m toch steeds voeden met oplossingen, maar op den duur kan ‘ie het zelf.’

Bram liep in zijn 3e jaar stage bij Frank Kolkman, ook een interaction designer die samenwerkt met onder andere Philips. ‘Hij geeft ook les op de Design Academy in Eindhoven en is bezig met robotica in de medische wereld. Hij is bijvoorbeeld bezig een operatierobot te ontwerpen die je thuis zelf in elkaar kunt zetten. Dat zorgt natuurlijk voor allerlei leuke vragen: willen we dat wel? Wat zijn de risico’s? Ik hoop dat als mensen mijn kunst zien, dat dat ook zulke vragen oproept.’

Goudsmid

Hij begon 4 jaar geleden aan de opleiding toen hij net afgestudeerd was aan de opleiding tot goudsmid in Schoonhoven. ‘Dat is echt een oud ambacht. Ik vond het leuk en spannend om dat te doen, maar ik wil het graag in een nieuw jasje gieten. Ik had als afstudeeropdracht juist geen sieraad, maar een lampje gemaakt dat reageert op jou. Dus niet een ding dat je bij je draagt, zoals een ring, maar juist dat op je reageert als je in de buurt bent. Dan ging het aan of uit. Daar snapten ze in Schoonhoven niks van. Maar ze lieten me wel slagen, want het was 30 cm, een hand gesmede lamp van zilver en koper volgens hun normen.’

Maar Bram wilde meer. Hij ging op zoek en na een gesprek met hoofddocent Martijn van Boven wist hij dat hij in Arnhem moest zijn. ‘Hij snapte zo goed wat ik wilde. Deze opleiding is ook uniek in Nederland. Het gaat én over nieuwe technieken, maar we worden ook vrij gelaten in wat we willen maken. Het is heel creatief. Je hoeft niet per se codetaal te leren. Je gaat gewoon je ding maken en als je dat nodig hebt, haal je iemand anders erbij die je dat leert wat je nodig hebt.’

Buitenbeentjes

Volgens Bram zijn ze als interaction designers nogal buitenbeentjes op de Academie. ‘Bij Fashion gaat het echt helemaal over het esthetische aspect; bij de vrije kunstenaars vaak juist niet en wij zweven daar eigenlijk tussenin: het mag wel mooi zijn, maar het gaat vooral over de gedachte erachter – het filosofische verhaal.’

The Finals – de expositie van het werk van Bram en zijn collega-afstudeerders is gratis te bezoeken van woe. 3 juli tot en met zo. 7 juli in het Artez-gebouw aan de Onderlangs 9 in Arnhem.