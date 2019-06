Arnhem place-to-be voor modestudenten: 'Eerst ambacht leren voordat je kunt 'freaken'

De mode-academie in Arnhem – tegenwoordig Artez Fashion Design – heeft een reputatie hoog te houden. Ze leverden al grote namen in de modewereld af zoals Viktor & Rolf en Iris van Herpen. Dus als je het wil maken in de mode, is Arnhem the place to be. Dat vond ook Dylan Westerweel. Hij zit een paar dagen voor de Artez Fashion Design Graduation Show waar hij de afgelopen 4 jaar naartoe heeft gewerkt.

‘De laatste loodjes zijn pittig’, zucht Dylan. Hij moet nog een ‘item’ zoals hij het noemt echt in elkaar steken. Verder gaat het nog om zoompjes en wat stikken hier en daar. Bij de show op 7 juni moet het allemaal af zijn en geeft hij het uit handen aan zijn modellen. Het zijn echt ‘zijn’ modellen. ‘Vaak zorgt de school ook voor modellen, maar voor mijn stijl zocht ik echt naar heel specifieke modellen met een bepaald silhouet. Dus ik heb zelf mijn modellen uitgezocht.’

Die stijl noemde hij ooit in een interview ‘genderbending’. ‘Nu benoem ik het niet meer zo specifiek. Het is wat meer natuurlijk geworden, niet meer zo 'trans' als vroeger. Ik ontwerp bijvoorbeeld een heel mannelijk colbert maar met een randje vrouwelijk.' Dylan maakt alleen mannenkleding. Het zijn ontwerpen die hij zelf ook zou dragen. ‘Het is heel erg vanuit mezelf gedacht. Ik ben mijn eigen maatstaf. Ik moet het zelf aan willen.’

'Rentboys'

Zijn huidige collectie is geïnspireerd op de ‘rentboys’ – mannelijke prostituees - uit de tijd van schrijver Oscar Wilde (eind 19e eeuw). ‘Ik las een stuk over die jongens en raakte er heel erg door gefascineerd. Ik wilde er alles van weten. Een complete 3-dimensionale wereld als het ware scheppen van die tijd en die jongens. Ik wilde alles weten: van wat hun beeldtaal is tot en met wat ze eten. Ik sla daar best wel in door. Bijna tot uit wat voor porseleinen kopjes ze dronken aan toe…’

Maar verwacht geen 19e eeuwse kostuums. ‘Het ging mij er vooral heel erg om te zoeken naar de mannelijke femme fatale. Hoe een man geacht wordt zich te kleden en daarin het randje opzoeken. Maar het moet wel het echte leven zijn. Met een rauw randje.’

Ambacht

De keuze voor de Arnhemse academie was heel bewust. ‘Ambacht hebben ze hier hoog in het vaandel. En dat vind ik ook belangrijk. Een schilder moet ook eerst gewoon landschappen leren schilderen voordat ‘ie kan gaan freaken. Eerst de technische basis en dan je eigen ding ontwikkelen.’

De toekomst is nog even ver weg voor Dylan. ‘De eindshow slurpt me nu even helemaal op. Daar leef ik helemaal naartoe.’ Maar op de langere termijn zou hij wel voor een merk willen werken. ‘Maar liefst niet een groot merk waar ik een nummer word. Dat klinkt misschien arrogant, maar ik moet er wel mijn ei kwijt kunnen. Mezelf kunnen zijn. Het hoeft ook niet per se mode te zijn. Als ik als creatieveling maar gezien word. Niet dat ik iedere dag alleen maar achter een computer de zoveelste rok met net even een andere rits moet zitten tekenen.’

The Artez Fashion Design Graduation Show was op 7 juni. Maar de kleding van Dylan Westerweel is nog wel te zien tijdens The Finals – de expositie is gratis te bezoeken van woe. 3 juli tot en met zo. 7 juli in het Artez-gebouw aan de Onderlangs 9 in Arnhem.