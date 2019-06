Rheden loopt niet warm voor komst 'duur' Songfestival naar Arnhem

Er is in de gemeente Rheden niet zo'n groot enthousiasme om buurman Arnhem te helpen met de komst van het Eurovisiesongfestival naar GelreDome. Er was dinsdagavond geen meerheid voor het voorstel om Arnhem te helpen.

door Huibert Veth

De gemeente Rheden moet de mogelijkheden bekijken om Arnhem te ondersteunen in de kandidatuur en organisatie van het Songfestival. Andere gemeenten in de regio moeten hetzelfde moeten. Dat wilde D66 bereiken met hun voorstel 'Eurosongs op de Veluwe!'. Maar deze kon dinsdagavond dus niet op een meerderheid rekenen.

Fractievoorzitter Erik Roumen (D66): 'Er zullen veel fans in onze gemeente overnachten. Bezoekers keren terug. Het enthousiasme en gevoel van het evenement verbindt mensen.'

'Stuur mij op pad'

Ook het college is enthousiast. Wethouder Ronald Haverkamp (VVD): 'Stuur mij op pad. Mijn salaris moet toch worden betaald, dus laat mij zoveel mogelijk van die gesprekken voeren. Als het financieel spannend wordt, kom ik bij u terug. Dit is 44 jaar geleden en bezuinigen moeten we elke 7 jaar. Er zijn bovendien veel positieve effecten te bedenken.'

Coalitiepartner CDA is echter tegen. Fractievoorzitter Bert de Lange: 'Wie a zegt moet ook b zeggen. Daar hebben we op dit moment de financiële middelen niet voor.' Raadslid Linda Nieuwenhoven (GroenLinks): 'Het positieve effect van dit soort evenementen wordt overschat.'

Net voor de deadline

Doordat ook de volledige oppositie tegen stemt is de uitslag gelijk. Dit betekent dat het voorstel over twee weken opnieuw in stemming zal worden gebracht. Dat is nog net voor de deadline van 3 juli waarop het bidboek voor de kandidatuur ingeleverd moet worden. Als er binnen de partijen niets verandert, zal het voorstel weggestemd worden. Het afwezige raadslid is namelijk van GroenLinks en zijn partij is tegen.

