'Lelijkste gebouw van Nijmegen' ligt voor Vierdaagse plat

Het gebouw aan Plein 1944 staat sinds 2013 leeg en zou eigenlijk pas na de zomer gesloopt worden, maar Hendriks kon uiteindelijk toch eerder beginnen met het neerhalen van het pand. 'We willen het zo snel mogelijk weg hebben nu.' Op de plek van het pand komt een Albert Heijn-filiaal en negen verdiepingen met huurappartementen. Drie woonlagen zijn bestemd voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Doorn in het oog

Het gebouw is al jarenlang een doorn in het oog van veel Nijmegenaren. Vijf jaar geleden werd het zelfs uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nijmegen, na een verkiezing van GroenLinks.

Brand

Ook woedde er het afgelopen jaar twee branden in het gebouw. In maart van dit jaar was er sprake van brandstichting. het pand was opengebroken en pallets werden in brand gestoken. Een paar maanden eerder, in december, brak midden in de nacht ook al brand uit in het gebouw.

Wanneer er gebouwd kan worden, kan de vastgoedeigenaar nog niet zeggen. 'Ergens na de zomer. Dat ligt ook aan de aannemers.'

