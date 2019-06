Negen miljoen euro voor muggenonderzoek

Een van de doelen van de studie is om erachter te komen of reizen, waterbeheer, in- en export, landbouwmethoden en het veranderende landschap bijdragen aan de kans op een uitbraak.

Knokkelkoorts

Er wordt steeds vaker melding gemaakt van insectensoorten die tropische ziekten over kunnen brengen. Het gaat bijvoorbeeld om knokkelkoorts (verspreid door zandmuggen) of door teken overgebrachte hersenvliesontsteking. Er is maar één besmette reiziger nodig vanuit het buitenland om hier een uitbraak van een tropische ziekte te veroorzaken. Dit onderzoek moet aan gaan tonen hoe groot de kans is dat dat hier ook gebeurt.

Het onderzoeksproject wordt geleid door het Netherlands Centre for One Health, een samenwerkingsverband van negen academische onderzoeksinstituten. Naast het Erasmus MC doen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de bloedbanken in Nederland en het Caribisch gebied, de universiteiten van Utrecht, Leiden en Wageningen, de universitaire medische centra in Leiden, Nijmegen en Utrecht, Avans hogescholen en het Netherlands Institute of Ecology mee aan het onderzoek.

Is deze mug geïnfecteerd?

Onderzoeker Pascal Miesen van de Radboud Universiteit Nijmegen legt uit dat onderzoek niet zo eenvoudig is, doordat je niet direct aan een mug kan zien of deze een ziekte meedraagt. Dan is er ingewikkeld onderzoek met 'moleculaire technieken' nodig om te zien of er een virus aanwezig is in de mug en welk virus dat is. Hij benadrukt dat de kans op een uitbraak van een tropische ziekte waarschijnlijk is in waterrijk, dichtbevolkt gebied.

Verslaggever Roel Pauw bij onderzoeker Pascal Miesen in zijn laboratorium van de Radboud Universiteit Nijmegen: