Regenboogvlag wordt ook in gemeente Rheden gehesen

door Huibert Veth

Volgens deze partijen identificeert 1 op de 15 personen in de samenleving zich als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of anders. Deze doelgroep wordt vaker gepest en ervaren meer psychische problemen, stellen ze. Omdat er geen expliciet LHBTI+-beleid binnen de gemeente is, willen zij dat de burgemeester dit in kaart brengt.

Bekijk hier de reactie van raadslid Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA). De tekst gaat verder onder de video.

'Artikel 1 grondwet glashelder'

Fractievoorzitter Bert de Lange (CDA) had aanvankelijk wat moeite met het voorstel. Volgens hem is artikel 1 van de grondwet glashelder en krachtig: 'We discrimineren niet.' Na een aanpassing van het voorstel waardoor het beleid eerst in beeld gebracht wordt en niet direct aangepast kon ook zijn fractie instemmen.

Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier