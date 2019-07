Drie families die de eigen dorpsfilm van Azewijn betaalden

Geen enkele organisatie of groep wilde de dorpsfilm van Azewijn in eerste instantie aankopen. Vier 'Azummers' hebben toen ieder 100 gulden op tafel gelegd en zo de zwart-wit-film uit 1970 gered. Dankzij Teun Venes, Wim Alofs, Doortje en Herman Heister kunnen de inwoners er nu nog steeds van genieten. Nu ook via Omroep Gelderland.

Het is heel overzichtelijk in het Azewijn van 1970. Vaders eten tussen de middag een bord soep met de hele familie, de kinderen spelen in de tuin en door het dorp crossen de tractoren. Maar de moderne tijd ligt op de loer want de haardracht is wat langer en de kleding wat frivoler.

Klompen kopen bij de ABTB

Bij de ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond) koop je klompen en kunstmest, maar kun je ook de tank van je auto volgooien. Dierenvrienden zijn ze ook de mensen in Azewijn, honden, paarden, koeien, geiten, damherten, en zangvogels worden voor de camera gelokt of gesleept. En de harde werkers komen ook in beeld. De slootkanten moeten worden gemaaid, de jongere man doet dat machinaal en de oudere die gebruikt nog gewoon de zeis om de boel strak te krijgen.

En die klompen passen ons allemaal

Badminton op de boerderij

Het is een mooie dag want veel mensen zitten buiten, al dan niet in moderne tuinmeubels en op het erf van een boerderij is een draad gespannen en wordt een potje badminton gespeeld. Als de cameraman het naambord van café Alofs in beeld brengt lijkt hij zelf al een tikkie aangeschoten, maar gelukkig houdt hij bij de andere opnames de camera wel recht.

Zeskamp en muziek in de tuin

De muzikale familie Heister bespeelt een behoorlijk aantal instrumenten in de voortuin. Pa Heister mag met de sambaballen aan de slag en Herman zelf blaast dapper op zijn tuba. Het is populair in die periode dus gaan de inwoners ook aan het Zeskampen en worden (al dan niet in voetbalshirt van Den Dam) allerlei halsbrekende toeren uitgehaald op stelten en meerpersoons-ski's. De optocht is wat aan de korte kant; alleen Schutterij Wilhelmina en Fanfare Sint Jozef paraderen door het Achterhoekse dorpje.

De film is in Azewijn voor het eerst vertoond op 13 december 1971. Dat leverde ruim 700 gulden aan entreegeld op. Het aantal volwassenen dat kwam kijken is niet bekend, maar er zaten die avond wel 140 kinderen in de zaal.

Te zien dinsdag 2 juli 2019.

Ons Dorp: dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Aflevering 14 in de nieuwe serie van 2019.