Marleen Hoftijzer reisde de wereld rond op zoek naar 'thuis'

Vijftig 'thuizen' in twee jaar tijd; dat is de score waar de geboren Aaltenaar Marleen Hoftijzer, wereldreiziger met een missie, mee terug kwam. Zij sliep bij wildvreemden, op zoek naar een antwoord op de vraag wat thuis nou thuis maakt.

Jaren geleden, toen Marleen Hoftijzer van Aalten naar Breda verhuisde voor haar studie fotografie, begon haar eigen worsteling met 'thuis': Breda bood een fijne basis, maar thuis, dat was toch ook de Achterhoek.

'Ik woonde in een hele grote flat, met bewoners van wel dertig nationaliteiten. Het had een negatief imago, terwijl ik er juist een toffe tijd had. Ik heb buren gefotografeerd, die allemaal een eigen 'thuis' maakten van hun appartement. De foto's hing ik op in de lift, waardoor er meer onderling contact kwam.'

Wat maakt een plek thuis?

Toen ze op haar 28e op wereldreis ging, besloot Marleen er een project van te maken: zoveel mogelijk overnachten bij lokale bewoners en hun verhaal horen over wat die plek hun thuis maakt. Ook zette ze haar gastheren en -vrouwen op de foto. Ze werkt nu aan een boek om die foto's en verhalen te bundelen.

Zo toog ze naar Nieuw-Zeeland, Azië, Kameroen, Panama en Californië. Soms bleef ze maar één nachtje bij iemand thuis, een andere keer wel tien maanden. 'Gemiddeld bleef ik drie nachten, daarna kom je wel in iemands privacy. Het hing uiteindelijk af van de slaapplek: een keer moest ik dwars door iemands slaapkamer om bij de badkamer te komen.'

Een slaapplek via de sportschool

Ze vond haar adresjes via via: al in Nederland had ze een lange lijst aanbevelingen verzameld van vrienden en familie. Onderweg was ze actief op sociale media of vond ze bij toeval, bijvoorbeeld in de sportschool, een slaapplek.

De beste slaapplek? 'Ja, dat vraagt iedereen. Eén hele toffe was bij een Australische koeienboer. Een boerin in Aalten had hem leren kennen tijdens een uitwisseling. Hij woont compleet geïsoleerd – de dichtstbijzijnde buren wonen op twee uur rijden en dat zijn nog maar vijf huizen – en gebruikt een helikopter om de koeien te verplaatsen. Ik was benieuwd hoe zijn vier dochters leefden, of ze een sociale achterstand hadden, maar nee, niks van gemerkt.'

Inmiddels is Marleen weer terug in Nederland, terug in haar flatje in Breda. En het antwoord op die ene vraag? 'Het is bijzonder hoe sterk je roots een rol blijven spelen in je leven, ook al ben je geëmigreerd. En thuis is toch meer verbonden met mensen dan met een plek. Bij een Australisch ananasbedrijf werden tijdens de koffiepauze koekjes uit een tupperwaredoosje op tafel gezet. Dat deed me zo denken aan mijn oma's boerderij. Het zijn zulke dingen die je doen terugdenken aan thuis.'