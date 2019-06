Kansen voor het toerisme op de Noord-Veluwe

Economisch belang

In deze vier Noord-Veluwse gemeenten, hoewel onderling verschillend qua karakter, is de toeristische sector een belangrijk en bovendien een economisch speerpunt. De inkomsten uit de bestedingen van recreanten en toeristen variëren van € 10 miljoen per jaar in Elburg tot € 30 miljoen per jaar voor Nunspeet en Putten. Oldebroek ontvangt € 22 miljoen. Het is volgens het onderzoek van groot belang deze inkomsten waar mogelijk uit te breiden, kansen hiertoe te benutten en uitgesproken ambities ook daadwerkelijk door budget en personele capaciteit te realiseren.

Zoektocht

Voorzitter van de rekenkamercommissie De Vries: 'We merken dat gemeenteraden zoekende zijn hoe invulling kan worden gegeven aan een meer proactieve houding. Maar ook (regionale) ontwikkelingen en initiatieven vragen aandacht voor samenhang en samenwerking. Ons rapport komt op een mooi moment. De informatie, analyses en aanbevelingen kunnen zowel worden benut door Nunspeet en Oldebroek om nieuw beleid te formuleren, terwijl Elburg en Putten het kunnen gebruiken om hun bestaande plannen van meer focus te voorzien.'

Het rapport

Iedere gemeente wordt besproken en van specifieke aanbevelingen voorzien. Zo is de uitdaging voor Elburg niet zozeer om de bezoekersaantallen te laten groeien, maar om vooral de bezoekers die komen beter te bedienen, de hoofddoelgroep van cultuur(historie) geïnteresseerde gasten meer gespreid over het jaar te trekken en meer bestedingen te genereren.

Voor Nunspeet blijft het noodzakelijk om te investeren in tijd, budget, inspiratie, en kennis voor het vitaliseren van vakantieparken. Daarnaast raadt de rekenkamercommissie aan om de vitaliteit van dagrecreatie nader te onderzoeken en hoe deze te versterken is.

Voor de kwaliteit, uitstraling en imago van de lokale sector en het landschap in Putten is het van belang om grote stappen te kunnen zetten met het oog op de omvang van het verblijfsaanbod. Daarnaast is het belangrijk om de focus te verschuiven van veiligheid naar het inspireren van de bedrijven om in beweging te blijven, kwaliteit op peil te houden en aansluiting op de markt niet te verliezen.

Oldebroek heeft in vergelijking met de andere drie Noord-Veluwse gemeenten geen oeverrecreatie of een historische vesting te bieden. Aangezien dagrecreatieve voorzieningen vaak aanleiding voor bezoek zijn of voor een langere verblijfsduur kunnen zorgen, zal Oldebroek voor groei van haar toeristische sector met name het vizier moeten richten op een sterker dagrecreatief aanbod.

Bespreking rapport

Het rapport zal naar verwachting door de gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten worden besproken in juli of september.

Rekenkamercommissie

In de Gemeentewet is het instrument van rekenkameronderzoek opgenomen. De doelstelling daarvan is versterking van de controlerende rol van de gemeenteraad. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar de effecten en de kosten en opbrengsten van beleid en bestuur. De gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken hierin samen door middel van een gezamenlijke rekenkamercommissie.