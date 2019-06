Als Stephanie slaagt, pakt ze haar spullen en gaat ze naar New York

Leerlingen die dit jaar eindexamen doen, horen vandaag of ze zijn geslaagd of niet. Voor VWO-leerlinge Stephanie Lankhorst van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn is het extra spannend: slaagt ze vandaag, vliegt ze in augustus naar New York om daar te gaan studeren.

Wat je na je middelbare school wil doen, daar kan je maar beter op tijd over nadenken. Stephanie Lankhorst en haar vader gingen er daarom anderhalf jaar geleden al goed voor zitten om te kijken wat ze eigenlijk wil. Eén van haar passies is volleybal. 'Ik speel redelijk hoog bij SV Dynamo in Apeldoorn en vind dat heel vet. Toen kwam mijn vader met Amerika, waar de sport een stuk groter is.'

Enthousiast vertelt ze over het beloofde land van de sport, waar haar team elke dag gaat trainen en twee keer per week wedstrijden speelt. 'Dat is toch wel een tikkeltje fanatieker dan hier. Misschien word ik geen prof, maar het lijkt me wel heel vet om voor meer mensen te spelen.'

Zie ook: Geslaagd? Laat het weten en kom in onze eregalerij

Toch geen Boston

Dus meldde ze zich aan voor Amerika. Eerst richtte de organisatie die haar daarin begeleidt, de pijlen nog op Boston; pas met Pasen kwam opeens New York in beeld. Stephanie is er nog nooit geweest.

Dan moet ze natuurlijk wel eerst slagen, maar daar voelt ze zich best zeker over. Als Stephanie vanmiddag het verlossende telefoontje krijgt, wordt het allemaal wel opeens heel echt. 'Het wordt ook wel pittig, maar ik denk dat het wel goed gaat komen.'