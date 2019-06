Nonnen en een jukebox in Giesbeek 1963

Rode draad in deze dorpsfilm zijn de kloosterzusters van Giesbeek. Om precies te zijn de Zusters-Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Ze woonden in klooster Sint Melanie en gaven les op de scholen, zorgden voor de ouderen en zieken en namen ook de tijd voor hun gebeden. Dynamisch waren de nonnen zeker, let maar even op zuster Hillegonda die uit een Daffodil stapt.

De jukebox in 'Jong Gelderland'

Een ander religieuze VIP in het dorp is de pastoor die we al typend zien, al rijdend in zijn mooie Opel Rekord en in gezelschap van de jongedames van het Katholiek Meisjes Gilde. Giesbeek is nog een echt dijkendorp met de molen De Hoop en een lunchroom met de geweldige naam 'Jong Gelderland'. En dat jonge Gelderland staat hongerig binnen te wachten op een ijsje of een puntzakje patat. En in de jukebox zitten ongetwijfeld singletjes van Roy Orbison, The Beatles en het Cocktail Trio.

Achteruit-parkeren met de Taunus

Rijles met een maquette

Bij de levensmiddelenzaak koopt een jonge moeder Olvarit en de babykleertjes heeft ze vast bij Piet Zwaan Textiel aangeschaft. Ook heel erg jaren zestig is het aantal hardwerkende vrouwen achter naaimachines in de textielfabriek. Eén van de dames heeft een pracht suikerspin-kapsel. Rijles krijg je van Berends Rijschool. Die heeft een fraaie Ford Taunus én een eigen schooltje in een schuurtje waar je verkeerssituaties op een maquette kunt naspelen. Veel jonge voetballers van RKGVV rennen zich de benen uit hun lijf voor de camera, en een kleine, dappere keeper werpt zich op iedere bal. De optocht is vooral besteed aan schutterij Eendracht Maakt Macht en fanfare Sint Gregorius, de opdrachtgever van de film. Nog even vendelzwaaien bij de kerk en dan nog wat opnames in de kroeg waar bier en jonge royaal worden geschonken en dan kan de cameraman weer naar huis.



Te zien dinsdag 25 juni 2019.

Ons Dorp: dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Aflevering 13 in de nieuwe reeks van 2019.