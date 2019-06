Berenschot presenteert onderzoek naar sociale dienst Laborijn

'Ik verwacht dat er nog weinig verbeterd is', zegt Anita Nijland namens de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek. Deze groep stelde in juni 2018 een meldpunt in over de werkwijze binnen de sociale dienst. 'Als je kijkt naar het jaarverslag 2018 van Laborijn zie je een stijging van het aantal bezwaarschriften', aldus Nijland.



Dat aantal klachten steeg van 119 in 2017 naar 178 in 2018. Laborijn zou cliënten tot in extreme wantrouwen en tot in detail controleren. Uit klachten van cliënten komt naar voren dat de sociale dienst onderbroeken en tandenborstels telt en mensen kort op de uitkering als er bij de buurvrouw wordt meegegeten.



Ook Hans Boerwinkel van de SP in Doetinchem is weinig hoopvol over het onderzoek van Berenschot. 'Ik verwacht niet dat alles daar in één keer prima verloopt', laat hij in een reactie weten.



Vanochtend krijgen het dagelijks bestuur en de directie van Laborijn al te horen wat de uitkomsten zijn van het onderzoek. Vanavond worden de raadsleden uit de drie gemeenten bijgepraat en krijgen zij de gelegenheid om vragen te stellen.