Heerewaarden 1958: schorten, bloesem en veel regen

Centrale thema's in Heerewaarden zijn regen, bloesem en schorten. Zoals in veel dorpsfilms zijn er poetsende vrouwen te zien, maar de schort-dragende dames zijn hier wel heel erg aanwezig. En fruitbomen zijn er meer dan voldoende in het dorp in de Bommelerwaard, de cameraman maakt er toch maar een paar close-ups van.

Vrijdag 16 mei: lachend in de regen

Heel af en toe is het droog en kunnen schoolkinderen het speelplein op op deze vrijdag 16 mei, maar veel mensen zoeken toch beschutting tegen de nattigheid. Er valt die dag bijna 25 millimeter en de zon laat zich helemaal niet zien. Toch houden de inwoners de moed er in en zien we veel lachende mensen voor de lens.

Vissers en steenfabriekmannen

Op de Maas dobberen woonboten en schokkers, Heerewaarden was ooit een dorp van vissers maar de vervuiling van de rivieren gooide roet in het eten. Op de steenfabrieken gaat het werk gewoon door, dus sjouwen met die kruiwagens is het motto. De camera doet ook nog even het gehucht met de verdwaalde naam Veluwe aan en brengt ook de mooie, nog smalle dijkweggetjes en het Kanaal van Sint Andries in beeld, de plek waar Maas en Waal elkaar bijna raken.

De sluis van Sint Andries

Koopt KLM-kleding

Bij de modezaak van Udo kun je terecht voor stevige werkkleding van K(an)L(anger) M(ee) en op het consultatiebureau worden kinderen gewogen en mag een enkele gelukkige met een grote, donkere bril op de zonnebank op. Harmonie Concordia oefent, net als het dameskoor en we zien ze allemaal terug in de optocht. Na het paraderen voor de camera rennen de jonge, schaars geklede gymnasten snel naar huis, met 9 graden is het een koude dag. De andere deelnemers met een regenjas doen het rustig aan en nemen er na afloop nog ééntje in het plaatselijke café.



