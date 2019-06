Arnhemse partijen willen komst biomassacentrale tegenhouden

Het Arnhemse stadsbestuur vindt dat de biomassacentrale op industriepark Kleefse Waard er moet komen, liet wethouder Jan van Dellen afgelopen week weten. 'De verleende vergunning is onherroepbaar.' Reden voor de SP en Partij voor de Dieren om hiertegen in het verweer te komen. Zij willen in debat met het college om de komst van de biomassacentrale tegen te houden.

door Huibert Veth

Het is een verkeerde rekensom geweest om het stoken van hout als energieneutraal aan te merken, betogen de partijen. Ze verwijzen hierbij naar de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen die stelt dat het stoken van hout de CO2-uitstoot niet vermindert. Verder zien ze houvast in recente uitspraken van de Raad van State om de verleende toestemming in te kunnen trekken.

'We weten sinds kort dat deze centrale grote gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, onze gezondheid en de natuur. Het omschakelen van gas naar biomassa is geen verbetering, maar een verslechtering', zegt SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. 'Het is absurd dat hier ook nog 76 miljoen euro subsidie naartoe dreigt te gaan.'

'Zonder politieke besluitvorming'

'De vergunningen zijn zelfs ambtelijk verstrekt, zonder politieke besluitvorming', vervolgt Elfrink. 'De hele zaak moet op zijn minst opnieuw bekeken worden. En wat ons betreft komt deze centrale er niet.'

'Die tijd hebben we niet'

Raadslid Mieke Hegge (Partij voor de Dieren): 'Ik zet me in voor een leefbare planeet. Dan moet je in deze tijd niet nog meer CO2 en stikstof gaan uitstoten. Als je een boom kapt, stopt die direct met CO2 uit de lucht halen. Het duurt 20 tot 100 jaar voor een nieuwe boom weer CO2 uit de lucht haalt. Die tijd hebben we niet.'

Nieuwe acties

Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem is blij met het initiatief. 'Fijn dat de SP en Partij voor de Dieren terugslaan. Er zijn 150 bezwaarschriften ingediend. Dat is ongekend hoog. Daar is de provincie erg van geschrokken.' De groep kondigt nieuwe acties aan.

De komende weken zal de gemeenteraad stemmen over het debatverzoek. Bij een meerderheid zal het debat nog diezelfde avond plaatsvinden.

Zie ook: Arnhem verzet zich niet tegen opening biomassacentrale

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier