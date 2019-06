Andere gordels en een noodstop: aangepaste Stint naar testcentrum

De Stints werden altijd geproduceerd in Putten door het bedrijf Lieven Assemblage. De productie van de nieuwe Stints vindt straks plaats in een bedrijfsruimte in Nijkerk.

De RDW onderzoekt of de Stint veilig genoeg is om weer op de weg te mogen, meldt RTV Utrecht. In september vorig jaar raakte zo'n kar van een Brabants kinderdagverblijf betrokken bij een dodelijk ongeluk met een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Sindsdien is het gebruik van de Stint op de weg verboden.

Aanpassingen

Het is nog niet duidelijk of het ongeluk in Oss is veroorzaakt door mankementen aan de bolderkar. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen besloot al dat er een nieuw beleid moet komen voor dit soort 'bijzondere voertuigen'. Daar moet de nieuwe Stint nu voldoen. De nieuwe versie heeft andere gordels, een noodstop en een nieuwe gasaandrijving.

Het kost per Stint 3000 euro om de oude versies van het voertuig aan te passen. Kinderdagverblijven moeten dit zelf betalen. Meerdere kinderdagverblijven in Gelderland maakten gebruik van de bolderkar.

Renzen hoopt dat snel duidelijk wordt of de productie door kan gaan. 'Als er nu uitkomt dat de lampen bijvoorbeeld niet in orde zijn, dan wordt het hele proces vertraagd.'

Zie ook: