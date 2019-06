Het nieuws van dinsdag in vijf minuten

Met vandaag onder meer:

99 procent van de gemeente raadsleden in Gelderland vervult met plezier zijn of haar taak als volksvertegenwoordiger. Dat plezier komt niet terug in de waardering. Minder dan de helft van de raadsleden voelt zich gewaardeerd door de inwoners, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

De eikenprocessierups zorgt voor overlast in Ede. Irritant overlast, want huidcontact met de flinterdunne haartjes van de rupsen betekent jeukende bultjes en dagenlang krabben.

'Ik ben echt een topper', glundert Gijs. Hij zit met helm op de mountainbike en racet een aantal keer over de heuvels in het bosje op Sportpark Zuid in Aalten. 'Ik vind fietsen echt heel erg leuk', zegt hij. Gijs is volop in training voor de eerste Achterhoekse Unieke Spelen, die op 22 juni van start gaan.

Kijk hier de uitzending terug: