Accommodatiestichting Achilles'29 vraagt faillissement aan

De Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA) heeft faillissement aangevraagd. De stichting is eigenaar van alle faciliteiten in het sportpark van de Groesbeekse voetbalclub.

In oktober 2018 moest de stichting zichzelf al om statutaire redenen opheffen na een wisseling in het bestuur. De financiële afwikkeling hiervan nam de stichting voor eigen rekening. Een van de bestuursleden van STAA zegt de faillissementsaanvraag te betreuren. 'We waren zelf bezig om alles te vereffenen, maar vorige week heeft het bestuur van Achilles ons medegedeeld dat ze openstaande rekeningen aan ons niet meer gaan betalen', zegt Ria Derks. 'Dus we kunnen niets anders meer.'

Overgang naar ander sportpark?

Begin 2018 verklaarde de rechtbank Achilles'29 BV al failliet op verzoek van de Belastingdienst. Daar viel alleen de professionele tak van de club onder. Een maand geleden legde de curator van het faillissement beslag op de gebouwen op sportpark de Heikant van Achilles '29 in Groesbeek. Hij ontdekte dat de BV 42.000 euro had overgemaakt naar de stichting die het sportpark exploiteert en eiste het geld terug. Volgens de STAA heeft de aanvraag van het faillissement hier niets mee te maken.

Wat de consequenties zijn voor de leden van Achilles'29, is nog niet bekend. De eerdere beslaglegging had geen gevolgen voor het gebruik van de accommodatie. Het bestuur van de voetbalclub is volgens de STAA al in gesprek met de gemeente over de overgang naar een ander sportpark.

Zie ook: