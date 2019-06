Dertien insprekers tegen bezuinigingsplannen Tiel

Er hebben zich dertien insprekers gemeld voor de bijeenkomst van donderdagavond over de bezuinigingen in de gemeente Tiel. Zij gaan waarschijnlijk proberen de gemeenteraad te overtuigen af te zien van bepaalde bezuinigingsplannen.

door Menno Provoost

Het college van burgemeester en wethouders kwam vorige maand met een lange lijst aan bezuinigingsvoorstellen om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen. Daarvoor moet er bijna 2,5 miljoen euro vrijgemaakt worden. Deels wordt het in de plannen ook opgelost door de gemeentelijke belasting (ozb) te verhogen.

Besluit valt 26 juni

Omdat de bezuinigingen vrijwel alle terreinen van het openbaar bestuur raken, is er deze week een speciale bijeenkomst ingelast waarop organisaties en inwoners hun visie op de plannen kunnen geven. Voor deze bijeenkomst hebben zich dertien sprekers gemeld die willen spreken over de besparingen op werkzaak en de individuele inkomenstoeslag, de stadsbeiaardier, Fruitcorso en Appelpop, de bezuinigingen op cultuur en sport en de bezuinigingen in het algemeen. De gemeenteraad kan de inbreng van donderdagavond meenemen in het besluit over de bezuinigingen, dat in de vergadering van 26 juni genomen wordt.

De tekorten in Tiel worden voor een groot deel veroorzaakt door de jeugdzorg. Hoewel de precieze gevolgen nog niet bekend zijn, heeft wethouder van financiën Marcel Melissen al wel aangegeven dat de zogenoemde meicirculaire over de budgetten die van het Rijk naar de gemeenten gaan hem niet vrolijker stemt. Extra geld dat is toegezegd voor de jeugdzorg zou vooralsnog maar weinig soelaas bieden en ook op andere terreinen teniet worden gedaan.