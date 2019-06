Obelink bouwt nieuwe hal naast ziekenhuis in Winterswijk

Het Arrisveld beslaat een groot deel van het voormalige Cobercoterrein naast het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Met de aankoop van deze grond blijft Obelink in Winterswijk. 'We hebben zowel in Duitsland als buiten de regio in Nederland gekeken, maar toen kwam deze kans voorbij. Dat is perfect, want we blijven graag in Winterswijk. Nu kunnen we hier doorgroeien', zegt Berrie Velthuis van Obelink.

Obelink heeft naast de vrijetijdsmarkt aan de Misterweg extra bedrijfsruimtes in Aalten en in de Snelliusstraat in Winterswijk. 'Maar het magazijn in de Snelliusstraat, dat 3 hectare groot is, staat helemaal vol', zegt Velthuis. 'De bulk gaat daar naartoe en we zagen dat het nijpend werd.'

Eigen merk

Obelink voert inmiddels een eigen merk en heeft daardoor dringend behoefte aan meer opslagruimte. 'Dat eigen merk is heel breed', zegt Velthuis. 'Die producten laten we maken in Europa en het Verre Oosten en dan komt er een hele container binnen in plaats van één pallet. Daarom kampen we met een enorm ruimtegebrek. Bovendien kunnen we, als we meer ruimte hebben, partijen opkopen.'

Behoefte aan industriegrond

Het nieuwe college in Winterswijk had er geen moeite mee om Obelink te faciliteren ten nadele van het beoogde gezondheidspark. Dat wordt nu 2,5 hectare groot in plaats van 6 hectare. 'We wilden af van die roze wolk', zegt wethouder Elvira Schepers, doelend op praktisch onhaalbare plan van een dergelijke zorgpark naast het SKB.

Tegelijkertijd lag er de behoefte aan industriegrond. 'Er is behoefte aan 18 tot 32 hectare en het gaat daarbij om meerdere bedrijven', zegt Jurgen van Ast van Ondernemerskring Owin in Winterswijk. 'Onze zorg is die vraag zo snel mogelijk in te vullen. Wat dat betreft de complimenten voor de creativiteit in het geval van Obelink.'

'Landschappelijk inpassen'

Wethouder Inge Klein Gunnewiek hoefde niet lang na te denken toen het Arrisveld ter sprake kwam. 'Het belangrijkste is dat Obelink blijft', zegt ze, verwijzend naar het behoud van de werkgelegenheid. Velthuis: 'In het magazijn in de Snelliusstraat werkten vorige week 193 mensen.'

Zowel gemeente als Obelink wil de buurt bij het plan betrekken. Op 18 juni is er een informatieavond. 'Voor de bouw van de nieuwe camperhal hadden we een goed contact met de buurt en nadien zijn er geen zienswijzen ingediend. We gaan kijken of we het plan landschappelijk kunnen inpassen. Er zijn veel mooie dingen te bedenken', aldus Velthuis.

