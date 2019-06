Foto’s 150 jarig bestaan Schouwburg Lochem en De Vereenigde Societeiten gezocht

Op 15 september 1869 werd de feestzaal van De Vereenigde Sociëteiten geopend, nu beter bekend als Schouwburg Lochem. Dat betekent dat wij dit jaar 150 jaar bestaan. Schouwburg Lochem en De Vereenigde Sociëteiten werken samen aan een tentoonstelling over deze 150 jaar en daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!

De tentoonstelling zal plaatsvinden op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019.

Wij zijn op zoek naar foto’s, tekeningen, ansichtkaarten, toegangskaartjes, posters, krantenknipsels, materialen, verhalen en informatie over de schouwburg en de in 1869 gebouwde feestzaal die aan de schouwburg voorafging. We willen graag weten wie er door de jaren heen gebruik heeft gemaakt van de feestzaal/schouwburg? We zijn ook benieuwd waarvoor de schouwburg in de oorlogsjaren en na de bevrijding is gebruikt.



Aanleveren

Wij zouden heel graag deze spullen van u ‘lenen’ of kopieën maken van uw documenten.

Waar kunt u uw spullen aanleveren:

Vanaf dinsdag 4 juni zullen er in de hal van Schouwburg Lochem prikborden staan. U kunt hierop zelf uw foto(copy) komen opprikken. Wij hopen dat we vele borden vol krijgen zodat we uiteindelijk een prachtige fotowand krijgen waar u zelf aan heeft meegewerkt. U kunt uw foto’s en overige spullen langsbrengen van dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Indien u digitaal bestanden(foto’s / scans/ teksten / verhalen) aan wilt leveren:

Voor de periode 1869-1967 : Wim Bredewout van de Vereenigde Sociëteiten - j.w.bredewout@concepts.nl Het materiaal (of een kopie of foto ervan) zal worden gebruikt voor een tentoonstelling in het sociëteitsgebouw naast de schouwburg.

Voor de periode na 1967:

Marit Luttmer – Schouwburg Lochem: events@schouwburglochem.nl

Het materiaal (of een kopie of foto ervan) zal worden gebruikt voor een tentoonstelling in de schouwburg.

Reageren kan ook via Gelderland helpt hieronder!