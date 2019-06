Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Henk Overdijk

Luister hier naar het fragment

U kent dat vast wel: je hebt van die feestjes waar werkelijk niets aan is… Helemaal geen sfeer, de stemming wil er maar niet in komen… Waar dat nu precies aan ligt weet je vaak niet.

Bij sommige feesten ontbreekt gewoon de chemie. Er slaat geen vonk over... Er wordt niets toegevoegd dat de som van de aanwezigen te boven gaat... De feestgangers worden maar niet tot hechte groep samengesmeed… Plichtmatig zit iedereen de tijd uit, om zodra het ook maar enigszins kan de biezen te pakken… Terwijl op een geslaagd feest iedereen als het ware een stukje boven zichzelf uitstijgt, mensen in een ‘flow’ komen, en al die verschillende mensen toch éen feestende gemeenschap vormen.

Soms denk ik wel eens dat er veel in het leven is dat lijkt op zo’n feestje dat niet aan de gang wil komen, waar de vonk niet over slaat… We merken dikwijls een geest van sleur en ongeïnspireerdheid, soms zelfs een regelrecht negatieve geest. Er waart dikwijls een onheilige geest in de wereld rond...

Een geest die niet verbroedert, niet verzustert, een geest die geen gemeenschap sticht, maar veel eerder mensen van elkaar scheidt, en ze opsloten houdt in hun eigen hokje, in hun eigen bubbel. Een “hokjesgeest” dus, van “mijn levensovertuiging tegenover die van jou,” van “mijn geloof tegenover jouw geloof,” van “mijn cultuur tegenover de jouwe,” van “mijn land tegenover jouw land,” kortom: van “wij tegen zij” of zelfs, eigenlijk heel zielig, van “ik tegen de rest...”

Die onheilige geest zien we heel nadrukkelijk aan het werk in de verharding van onze samenleving. In de botheid en de platheid waarmee mensen soms met elkaar omgaan. In het gebrek aan respect… In de onverdraagzaamheid en de schofterigheid waarmee gereageerd wordt op meningen die iemand niet aanstaan... Van veel uitingen op social media word je niet blij, daar lusten de honden geen brood van…

Zou er eigenlijk ook een andere geest zijn? Een geest die mensen bezielt, een geest die verbindt, een geest die de vonk doet overslaan? Een Geest die ons liefde leert en vreugde, vrede, geduld om te verdragen, gulheid en vertrouwen? Een Geest uit God, die ons oproept tot navolging, die ons vraagt om mee te gaan op de weg van Christus, die ons vraagt met aandacht, met betrokkenheid, met mededogen in het leven te staan?

Ja, zo’n Geest is er! Daar wordt vandaag in alle kerken bij stil gestaan. De Heilige Geest bezielt mensen, nu al bijna twintig eeuwen lang! Niet in de eerste plaats met veel uiterlijk vertoon of opgeklopte emotie… Dat kun je het beste met enig wantrouwen bekijken, al zulke buitenissige zaken, want de Heilige Geest wil heel eenvoudig dat het evangelie voor je open gaat.

Sta daar eens even bij stil… Stel je daar eens voor open! Laat je inspireren om het met het goede verhaal van Jezus te wagen… Als we Hem serieus nemen wordt de wereld niet onmiddellijk een feestje… Maar toch kon er dan wel eens een heel andere wind gaan waaien…

Ik wens u mooie Pinksterdagen.