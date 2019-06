Verbouwing Villa Richmond tot huis voor mensen met dementie stap dichterbij

door Joukje Beiboer

In januari 2017 werd het pand deels verwoest door een grote brand. Daarna is veel gesteggeld over een nieuwe invulling voor het gebouw. Tegen het oorspronkelijke hypermoderne ontwerp was veel weerstand van buurtbewoners. De uitbouw zou geen recht doen aan het historische gebouw en de tuin. Het ontwerp is nu aangepast.

De verschillende ontwerpen (tekst gaat door onder de foto):



Ontwerpen villa Richmond Ede

'Iedereen is nu blij', zegt wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA), die samen met omwonenden en de architect om tafel heeft gezeten op zoek naar een compromis. 'Dit proces heeft daarom best lang geduurd, maar het heeft er wel toe geleid dat er nu een ontwerp ligt waar zowel de buurt als de initiatiefnemer mee kunnen instemmen', zegt Vreugdenhil. 'Ik ben blij dat dit karakteristieke pand nu snel in oude luister wordt hersteld.'

Zorgorganisatie Wonen bij September gaat zorg verlenen in het huis voor mensen met geheugenproblemen. De komende zes weken kan er nog gereageerd worden op de plannen. Volgende week buigt de gemeenteraad zich er over.

