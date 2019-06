Buurtgezinnen: Gezinnen voor gezinnen gezocht

Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben, worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. Op een laagdrempelige, gelijkwaardige, alledaagse wijze krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

In iedere gemeente wonen gezinnen die overbelast zijn. Problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen etc. stapelen zich op en worden steeds zwaarder. De kinderen kunnen hier de dupe van worden. Hun groei en ontwikkeling komen in gevaar en soms zelfs hun veiligheid. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat kinderen uit huis worden geplaatst. Het doel van Buurtgezinnen.nl is om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Buurtgezinnen.nl wil er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en omgeving.

Bekijk hier de oproep: (tekst gaat verder na de video)

Hoe werkt het?

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning.

Die ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook een vaste dag in de week naar school of het kinderdagverblijf brengen, meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of meedenken over de schoolkeuze. In de provincie Gelderland is Buurtgezinnen.nl inmiddels actief in Duiven, Ede, Lingewaard, Scherpenzeel, Wageningen, West Maas en Waal en Westervoort.

Aanmelden als vraag- of steungezin kan via www.buurtgezinnen.nl of reageer hieronder!