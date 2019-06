Pissebedden eten? 'Ik zou er een dipsausje bij doen'

Boersma neemt schoolklassen regelmatig mee de natuur in. 'Ik heb een keer een kind mee gehad die toen ze aankwam in het bos haar rugtas openmaakte, de spuitbus pakte en eerst even de hele omgeving inspoot met gif. Want die enge beestjes waren toch wel heel erg eng', vertelt hij.

'Kinderen zijn de natuurbeschermers van later, als mensen niet van de natuur houden, dan gaan ze er ook niet om geven.' Het is daarom voor Natuurmonumenten belangrijk om kinderen mee te nemen de natuur in. En daarom zoekt Boersma vrijwilligers, om zo meer kinderen kennis te laten maken met de schoonheid van de natuur.

'Lekker knapperig'

De kinderen van groep 6 van basisschool de Arnhorst in Velp zijn enthousiast. 'Dit is beter dan iets leren op school' en 'doe dit ook met jouw klas', roepen ze. De klas ging al eerder op excursie met Natuurmonumenten. In deze klas geen kinderen die bang zijn voor modder. Een groot deel van de klas draait zelfs z'n hand niet om voor het eten van een levende pissebed.

Gids Boersma heeft zich er één keer aan gewaagd, maar een delicatesse kon hij het niet noemen. 'Ze zijn best wel taai, ze kraken en ik denk dat het wel verstandig is om er een dipsausje bij te hebben, dat maakt het stuk lekkerder.'

De kinderen zijn wisselend enthousiast. Volgens de één smaken pissebedden naar vis, de ander vindt ze zoet, weer een ander noemt ze lekker knapperig. En sommigen spugen ze snel weer uit.

