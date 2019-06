Graafschap College wil 20.000 bij elkaar rennen voor het goede doel

'De komende weken verwachten we boven de 20.000 euro uit te komen. Onder andere door extra opbrengsten van het Graafschap College zelf', vertelt woordvoerder Cor Kevenaar. De huidige teller staat op 10.883 euro. 'Dit bedrag is natuurlijk al heel erg mooi.'

In totaal liep het team tijdens het pinksterweekend een estafettetocht van 550 kilometer van Hamburg naar Rotterdam. Volgens Kevenaar was het een zware loop: 'We hadden iets meer blessures dan voorgaande jaren. We hebben dit opgelost door fietsers te laten lopen en lopers te laten fietsen, zodat ze meer rust hebben.'

'Kippenvel op mijn armen'

Kevenaar merkte onderweg dat de Roparun in de rest van het land meer leeft dan in de Achterhoek: 'Toen we in Almelo waren, kreeg ik kippenvel op mijn armen. Daar is de doorkomst één groot dorpsfeest en wordt er om de twee meter voor je geklapt.'

Volgend jaar hoopt het Graafschap College weer mee te doen: 'Dan hopen we weer een team bij elkaar te krijgen, ondanks dat het een slopende tocht is.'