Repair Café Ede is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. Dat reparatiekennis wil behouden én – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie in de buurt wil versterken. De initiatiefnemers organiseren elke derde zaterdag van de maand een Repair Café in de Meet-Inn aan de Notaris Fischerstraat in Ede. Inwoners van Ede kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken. Repair Café Ede heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit de buurt. Doe ook mee!

Lijk het je leuk om vrijwilliger te worden bij Repair Café Ede? Wat leuk! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers van alle leeftijden die samen met ons bestuur van elk Repair Café een doorslaand succes willen maken. Repair Café Ede zoekt buurtbewoners met verschillende vaardigheden om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. We zoeken vooral mensen die handig zijn met:

Kleding/textiel

Fietsen

Elektrische apparaten

Meubels/houten voorwerpen

Vind jij het leuk om hun kennis te delen met je buurtgenoten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Daarnaast zoeken we mensen die bij de Repair Cafés de functie van gastvrouw/heer willen vervullen. Je zorgt voor koffie en thee, heet de bezoekers welkom en fungeert als aanspreekpunt voor zowel de bezoekers als de reparateurs in het Repair Café. Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café lees je op de landelijke Repair Café-site www.repaircafe.nl.

Jezelf opgeven als vrijwilliger voor Repair Café Ede is heel eenvoudig! Reageer hieronder!