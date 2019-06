Opgeviste kogels vliegen in brand: kinderen naar ziekenhuis door giftige rook

Ziek, zwak en misselijk: twee 13-jarige jongens die een aantal weken geleden in Arnhem munitie uit een sloot hebben gevist, zijn maandag met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis gegaan. Toen de kogels maandagmiddag plotseling in brand vlogen, kwamen er giftige stoffen vrij.

'De klachten zijn nog hetzelfde, dat duurt nog wel een paar dagen. Volgens mij gaat het nu wel weer iets beter met ze', vertelt de vader van één van de jongens, terwijl zijn zoon nog op bed ligt. Maandagavond zijn beide ouders op verzoek van de huisarts met hun kinderen langs het ziekenhuis geweest. De jongens hadden hoofdpijn, voelden een druk op de borst en waren misselijk.

'De vraag is hoe giftig de stoffen waren. Het lijkt nu allemaal goed af te lopen, maar het was wel even schrikken', blikt de vader terug. Bij metaalvissen, een hobby van het vriendje van zijn zoon, wordt met een magneet gevist naar alles wat blijft hangen. In dit geval een zak munitie.

Chemische brand

De jongens legden de kogels - vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog - een aantal weken geleden in de achtertuin van de fervente metaalvisser. 'Mijn zoon was gisteren toevallig daar toen ze een soort vuurwerk in de tuin hoorden. Dat waren dus de kogels die plotseling in brand vlogen. Daardoor ontstond er een chemische brand en die is niet zomaar geblust', legt de vader uit.

De jongens hebben 1,5 uur lang de brand proberen te blussen met water en riepen daarbij om hulp. Omdat de buren dachten dat het voor de gein was, werden de noodkreten van de twee niet beantwoord. Het sponsachtige tuinkussen waar de kogels op lagen, zorgde voor een flinke, giftige rookpluim.

'De politie gaf ons mee: hangt er munitie aan je magneet, bel dan meteen met ons', besluit de vader. Deze dinsdag blijf zijn zoon nog even thuis om weer helemaal tot rust te komen.

