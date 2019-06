De natuur is keihard!

Opgroeien is in de natuur vaak een keiharde business. Moeder eend zwemt met 12 schattige donsbolletjes gezellig in een beek. Als ze even later achterom kijkt heeft ze er nog maar 11. Een snoek moet ook eten. En een reiger.

Als alles z’n natuurlijke gangetje gaat is dat maar goed ook. Anders kwamen we om in de eenden. Maar helaas zijn er heel veel factoren die de balans verstoren.

De lange en zware droogte van het afgelopen jaar is er daar één van. Het lijkt alweer lang geleden. De Rijn en de IJssel zitten weer lekker vol met water en er lijkt niets meer aan de hand. Dat het grondwater op veel plekken nog veel en veel te laag is valt nu nog niet zo op.

Met tranen in z’n ogen dat de oogsten daar al zes jaar achtereen zijn verdroogd. Harm Edens

En in park de Hoge Veluwe de hertenkalfjes en wild-zwijn biggen veel later zijn geboren dan normaal zie je ook niet meteen als je op een witte fiets onder weidse wolkenluchten door dat uitgestrekte en vertrouwde gebied peddelt. Klimaatverandering in de praktijk. Ik sprak de Keniaanse Masai-leider Ezekiel Ole Katato en hij vertelde met tranen in z’n ogen dat de oogsten daar al zes jaar achtereen zijn verdroogd.

Dat is nog nooit eerder gebeurd. Voor Nederland is er dit jaar weer zo’n extreem droge zomer voorspeld. Laten we hopen dat de meteorologen er weer eens ouderwets naast zitten. We willen regen.



Harm Edens

