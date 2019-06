Nijmeegse nichtjes trotseren sneeuw in de zomer voor het goede doel

'Ik ben een beetje de dagen kwijt, maar we zijn nu zo'n 2600 kilometer onderweg', zegt Lisette Zandbergen vanaf de ferry naar het Noorse Lofoten. 'Het was een nachtje doorhalen; om drie uur vannacht stapten we op de ferry, dus we gaan zo even bijslapen, maar het gaat eigenlijk heel goed.'

Op weg naar de sneeuw

Door 11 landen rijden ze tijdens de rally. Zweden hebben ze al achter zich gelaten en nu toeren ze dus door Noorwegen. De wegen zijn niet overal even goed geasfalteerd. Lisette: 'Ja, dan ga je gewoon wat minder hard, maar alles aan de auto doet het nog.

Foto: Lisette Zandbergen

Rusland en de Baltische staten staan nog op het programma. En de vrolijke Hollandse jurkjes waarin ze hierboven nog op de foto staan, zijn inmiddels verruild voor warme truien, want de temperatuur zakt snel. Lisette: 'Binnen twee dagen hopen we op de Noordkaap aan te komen in het noordelijkste puntje van Noorwegen en daar schijnt het te sneeuwen.'

