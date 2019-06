Onweer trekt over Gelderland, buien zijn zeer lokaal

Weerinstituut KNMI kondigde voor maandagavond code geel af. De waarschuwing gold eigenlijk tot 23.00 uur, maar werd al eerder ingetrokken.

Ingrid de Croon deelt op Twitter een foto van enkele felle bliksemschichten boven Twello rond 20.00 uur.

En rond dat tijdstip zien we een bietenveld in Baak bijna blank staan, terwijl even verderop in Vorden maar 3 millimeter aan regen viel.

In Teuge (vlakbij Twello) is de bliksem ingeslagen bij een flinke boom. De brandweer, die wil voorkomen dat delen van de boom op de weg terecht komen, last van de eikenprocessierups, laat Ria Langevoort weten op Twitter.

Ook in Megchelen ging het even flink tekeer:



