Rijn bij Tolkamer vervuild, oorzaak nog niet gevonden

In een vluchthaven bij Tolkamer drijft een grote hoeveelheid brandstof. Het is nog onduidelijk wat het precies is en waar het vandaan komt.

De drijvende substantie is aangetroffen door de Duitse waterpolitie, waarna Rijkswaterstaat is ingeseind. Omdat het nog even duurt voordat Rijkswaterstaat ter plaatse is, wordt de verontreiniging in de gaten gehouden door de brandweer. Die moet voorkomen dat de vlek verder de Rijn op gaat.

Geen lek gevonden

Verschillende schepen in de buurt van de Europakade in Tolkamer zijn gecontroleerd, meldt een videocorrespondent. Daarbij is geen lek gevonden.

Rijkswaterstaat gaat het water reinigen.