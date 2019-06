Ede krabt zich rot door de eikenprocessierups

De Rijksweg is de drukke verkeersader Ede in- en uit. Het valt automobilisten misschien niet op, maar de honderden eikenbomen in de middenberm zitten helemaal onder nesten vol eikenprocessierupsen. De Rijksweg doorkruist een aantal woonwijken. En zeker als het behoorlijk waait hebben ze daar flink last van de rupsen.

Een moeder die met een kinderwagen onderweg is noemt het 'griezelig met al die beestjes'. maar zegt er zelf geen last van te hebben. Vooral omdat haar kind nog te klein is om echt buiten te spelen. Robin, een andere buurtbewoner, is wel de pineut. 'De haartjes hebben op mijn armen gezeten en daar heb ik wat uitslag van gekregen en het jeukt behoorlijk. Het zijn er een stuk of tien. Het schijnt dat het vanzelf over gaat, dus maar even afwachten', zegt Robin, terwijl hij de kleine rode bultjes op zijn beide armen nog eens telt.

Rupseninvasie

Op een kaart is te zien hoe ernstig het is in Ede. Alle rode stippen zijn besmette bomen. In elke boom kunnen weer tientallen nesten zitten met elk weer honderdduizenden rupsen.

Binnen blijven als oplossing

Wim en Loes van den Top wonen op nog geen tweehonderd meter van de Rijksweg. Het echtpaar heeft besloten voorlopig zoveel mogelijk binnen te blijven. Loes heeft namelijk al een rupsenhaar in haar oog gekregen, met pijnlijke gevolgen.

'Vorige week had ik een ontstoken oog. Toen heb ik drie dagen met een tranend oog gelopen en daar ben ik ook voor naar de dokter geweest', vertelt Loes. Ze wordt gek van de jeuk. 'Ik heb ook snel muggenbulten, maar dit is echt vele malen erger. Er is alleen weinig tegen te doen.'

Wim van den Top doet de boodschappen. Het winkelcentrum ligt op krap 200 meter van hun huis. Om daar te komen moet hij de Rijksweg oversteken, maar dat wil hij niet. 'Dan moet ik langs die eikenbomen met die rupsen. Ik mijd dat liever, dus dan fiets ik de andere kant op.'

Buurtbewoners zeggen dat ze regelmatig zien hoe groenmedewerkers met hoogwerkers de rupsennesten verwijderen. Maar het lijkt er sterk op dat het een verloren gevecht is tegen de harige beestjes.

Gemeente zet vol in op bestrijding

In een reactie meldt de gemeente Ede onder meer heel druk bezig te zijn met de eikenprocessierups. 'De weersomstandigheden zijn ideaal voor de rupsen. Als we ze op dag 1 weghalen, kunnen ze er de volgende dag weer zijn. Het gaat om tientallen plekken, we kunnen niet overal tegelijk zijn.'

'We hebben in de gemeente Ede in verband met de zondagsrust de afspraak dat we niet op zon- en feestdagen werken. Het kan wat langer duren, omdat er zoveel meldingen zijn', aldus de gemeente.