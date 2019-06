Jan (43) zwemt het Kanaal en IJsselmeer over voor Renkumse gemeenschap

Jan Willemsen (43) uit Huissen heeft een bijzondere missie. Hij gaat volgend jaar het Kanaal van Calais in Frankrijk naar Dover in Engeland over zwemmen, zo'n 34 kilometer. Dat doet hij om geld op te halen voor de Renkumse gemeenschap. 'Kinderen die het moeilijk hebben, wil je laten voelen dat dromen kunnen uitkomen. Dat alles mogelijk is.'

Willemsen wil geld ophalen voor het Huis van Renkum. Dat is een plek waar kinderen en ouders van Renkum welkom zijn voor allerlei activiteiten. 'Het huis is er voornamelijk voor mensen die soms wat eenzaam zijn en voor mensen aan de onderkant van de samenleving die hulp nodig hebben', legt hij uit.

Luister hier het eerste deel van het gesprek met Jan Willemsen op Radio Gelderland terug:



Het gemeenschapsgevoel zit Willemsen in zijn opvoeding. 'Ik ben in een buurtschap in Renkum opgegroeid waar buurmannen en buurvrouwen ooms en tantes waren. Dat heeft mij altijd een heel veilig gevoel gegeven. Ik vind het belangrijk dingen voor elkaar te doen zonder daar iets voor terug te verwachten.'

'Gedachten mee het bad in'

Het idee voor de overtocht naar Dover ontstond ruim een jaar geleden. 'Het idee kwam in mij op en als iets in mij opkomt, verlaat het mij niet', zegt Willemsen. Sindsdien ligt hij twee à drie keer per week in zwembad Doelum in Renkum, zo'n 2,5 uur per keer.

Tekst gaat verder onder de foto:

Elke training gaat hij er naar eigen zeggen 'vol in'. 'Ik neem mijn gedachten mee het bad in. Bijvoorbeeld een kind dat mij vertelt dat hij nog nooit op vakantie is geweest. Wat zou het dan geweldig als je zo'n kind en het gezin een weekendje Center Parcs zou kunnen geven. Dat is wat er aan de rand van het zwembad in me omgaat.'

Eerst IJsselmeer over

Willemsen wil de grote oversteek volgend jaar 9 juli maken, maar zwemt in augustus eerst het IJsselmeer over. Hij moet de wissels oefenen voor de grote oversteek. 'Je moet met veel dingen rekening houden. Zo moet je op een bepaalde plek het water in en uit, achter de boot die mee gaat langs zwemmen enzovoorts', somt hij op.

Luister hier het tweede deel van het gesprek op Radio Gelderland terug:



Of hij echt op 9 juli het Kanaal over kan, heeft hij niet voor het uitkiezen. 'Dat heeft met de getijden en de weersomstandigheden te maken. Je moet daarnaast niet vergeten dat het een drukke vaarroute is en door de stroming een van de heftigste kanalen om doorheen te zwemmen.'

'Voelen dat je leeft'

Het streefbedrag van Willemsen is 25.000 euro. Zelf doneert hij zo'n 4500 euro, dat zijn de kosten voor de overtocht. Van het opgehaalde geld wil Willemsen een ruimte huren waar vaders, moeders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. 'We gaan er dingen doen die de zelfredzaamheid van kinderen moet vergroten. Je hoort zoveel verhalen dat kinderen tegenwoordig minder kunnen en alleen maar op hun telefoon zitten. We kunnen erover praten, maar er beter iets aan doen. Ik ga daarvoor naar Engeland zwemmen, om die echte verbinding te maken.'

Luister hier het laatste van het gesprek op Radio Gelderland terug:



Steun krijgt Willemsen, die docent is, van zijn gezin en leerlingen. Vanuit leerlingen proeft hij nieuwsgierigheid. 'Ze vinden het zelfs heroïsch. Ik kijk daar wat nuchterder tegenaan. Ik denk dat ieder mens af en toe iets moet doen om te voelen dat je leeft en tot dingen in staat bent. Dat wil ik overbrengen op de kinderen.'

Meer weten? Lees hier meer over de actie of mail naar welkom@huisvanrenkum.nl.