Arjan (37) overleefde kanker en is nu bij Roparun: 'We staan hier voor mensen die sterven'

Van Eldik juicht voor ieder team dat door het Betuwse dorp komt. 'Het gaat nu goed met mij, maar we staan hier voor mensen die sterven.' In de ziekenhuiskamer waar hij lag, zag hij met eigen ogen hoe medepatiënten moesten omgaan met de dood. Hij schiet vol als hij het erover heeft en eraan terug denkt.

Van Eldik zit in de organisatie van het feest bij de doorkomst van de estafetteloop. Daar staat een groot podium met een dj, ballonnen en een bellenblaasmachine. Pal ertegenover staat een wagen vol appels, die worden uitgedeeld. In Lienden is er naast het feest ook een gedenkplek ingericht om lopers de kans te geven een berichtje te schrijven. Op een papiertje in de vorm van een appel kan bij de gedenkplek iets worden opgehangen.

'Controles blijven spannend'

Van Eldik moet om de circa vier maanden naar het ziekenhuis voor een controle. Dat blijft voor hem een spannend moment, ook al is de tumor verwijderd. Hij realiseert zich dat het allemaal maar net goed is gegaan. Nu het met hem beter gaat, vindt hij het fantastisch om te zorgen dat in zijn woonplaats de roparunners optimaal kunnen worden binnen gehaald.

Met het opgehaalde geld maakt de organisatie van de Roparun onder meer de inzet van koppelbedden mogelijk. Hierdoor kan een ongeneeslijk zieke patiënt sterven in de armen van zijn of haar geliefde.

De estafetteloop Roparun is van start gegaan in Hamburg of Parijs. De lopers en fietsers komen op Tweede Pinksterdag samen in Rotterdam en gaan daar over de finish. Hoeveel geld dit jaar wordt opgehaald voor het goede doel is nog afwachten. Kijk hier waar de teller nu op staat.

