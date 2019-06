Van Hunenstijn superblij na FBK Games: 'Nog een tiende en dan naar het WK'

'Het is mijn snelste tijd op een baan in Nederland, want mijn PR heb ik gelopen in Zwitserland. Ik had deze tijd nog niet verwacht, want het is pas de tweede wedstrijd van dit seizoen. Daarnaast is het niet superwarm en moet ik meestal wat inkomen met een paar wedstrijden.'

Maar nu was dat allemaal niet nodig, ze liep een snelle tijd en dat is mooi als je dat voor eigen publiek kan doen. 'Dat is natuurlijk extra lekker. Ik was al superblij dat ik hier mee mocht doen. Dit is toch de mooiste wedstrijd in Nederland.'

Tekst gaat verder na de video

Maar toch wil ze de komende tijd meer laten zien. 'Ik ben blij dat mijn trainingsarbeid nu al uitbetaald. En ik hoef er nog maar een tiende af te snoepen voor de WK-limiet.' Zien we haar dan in Doha schitteren in september? 'Ja, laten we het hopen. Daar doe ik heel hard mijn best voor.'