Sifan Hassan mist Arnhem en vooral het shoppen

De Arnhemse atlete Sifan Hassan is grootgebracht in Arnhem. Onder de vleugels van coach Honore Hoedt werd Hassan een wereldtopper. Sinds een paar jaar woont ze in Amerika en traint ze daar met een andere coach. Toch is ze blij als ze weer in Nederland is, want ze mist Arnhem.

'Ik mis Nederland heel erg. Ik ben altijd blij als ik hier ben. Mijn vlucht was van de week vertraagd en daardoor kon ik niet trainen, maar het maakte me niet eens uit. Ik was zo blij dat ik weer in Nederland was', vertelt Hassan zondag na haar vijf kilometer op de FBK Games aan Omroep Gelderland.

Sifan Hassan in het midden. Foto: Omroep Gelderland

En ze wist ook niet hoe snel ze weer naar Arnhem moest komen. 'Ik heb in Arnhem zoveel meegemaakt en gedaan. Het meeste mis ik Papendal, waar ik op de baan kon trainen. Maar ik mis ook vooral het winkelen in de stad.'

'Fantastische coach'

En ergens mist ze ook haar oude coach nog wel. Honore Hoedt was in Hengelo om ook naar Hassan te kijken. 'Honore is een fantastische coach. Het was leuk om hem weer te zien, want hij heeft heel veel voor mij gedaan.'

Op naar Papendal

Mede door Hoedt werd Hassan dus een wereldtopper op de 1500 meter. Nu loopt Hassan vooral lange afstanden in Amerika, zoals de vijf en tien kilometer. Maar voordat Hassan weer terug gaat naar de Verenigde Staten gaat ze eerst naar haar geliefde Arnhem. 'Ik ga nu eerst een paar dagen op Papendal doorbrengen.'