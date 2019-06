VIDEO | Dafne Schippers kan nu thuis trap aanpassen

Met een grootse glimlach stapte Schippers na haar 100-meterfinale van de baan. Ze won met overmacht in een tijd van 11.06. Goed voor een WK en de Olympische Spelen van komend jaar.

'Ik ben dan ook heel blij met deze tijd. Het was echt een lekkere race die een stap in de goede richting is. Nu ik die limieten heb kan ik nu gaan doorbouwen. Het geeft ook rust, omdat ik met een achterstand aan het seizoen begon nadat ik van de trap viel', vertelt de inwoonster van Oosterbeek.

'Hij is echt heel glad'

Die rust die ze nu heeft, geeft haar misschien nu ook de tijd om wat aan die trap in haar huis te doen. 'Dat heb ik namelijk nog steeds niet gedaan en dat moet ik wel doen. Hij is namelijk echt heel glad.'

Toch hoeft niemand bang te zijn dat het weer misgaat met die trap, zegt ze. 'Het is niet zo dat ik er nog bij in de buurt kom. Maar ik moet hem aanpassen, want ik wil geen risico's meer nemen.'

'Geweldig om hier te lopen'

Schippers vertrekt dan ook weer vol energie uit Hengelo. 'Het was geweldig om nu een wedstrijd tussen je eigen publiek te lopen. Dat geeft zoveel energie. Helemaal omdat er een Dafne-vak was. Dat is geweldig. Nu kan ik met een goed gevoel door.'

