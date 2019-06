Portret van John Berends, de commissaris die achter zijn paard tot rust komt

Door Gerwin Peelen

Als Berends langs hem loopt, tilt het paard zijn been meteen op. Zijn hoeven worden schoongemaakt. 'Zo hoort dat. Als je moet martelen, dat dier is toch altijd sterker dan jij bent, dan geeft 'ie zijn benen niet.'

De commissaris van Gelderland loopt meermaals per week een rondje door de bosrijke omgeving van Uddel. Op pad met Wiebe komt hij tot rust én denkt hij na over belangrijke politieke keuzes: bijvoorbeeld bij zijn sollicitatie als opvolger van Clemens Cornielje. 'En het grote voordeel: hij praat niet terug, hè? Dan kan je echt even doordenken. Er komt een zekere rust over je en dan kan je zuivere beslissingen maken. Hij is wel mijn maat, hoor.' Terwijl hij dat zegt, krijgt Wiebe een paar vriendelijke klappen in de hals.

'Wilde boswachter worden'

Berends solliciteerde en werd gekozen. Inmiddels is hij meer dan honderd dagen in functie en begint het te wennen. 'Als je de profielschets ophaalt voor de burgemeester van Oldebroek en wordt aangesproken met commissaris, dan gaat dat snel.'

Hiervoor was Berends burgemeester in Harderwijk en Apeldoorn. De functie van commissaris stond niet op de bucketlist. 'Ik wilde vroeger altijd boswachter worden, tot ik ontdekte dat je dan op kantoor kwam te zitten. Dat wilde ik niet. En wat doe ik nu? Ik zit op kantoor.'

Ondertussen passeert hij een weiland, waar een ander paard staat. 'Kijk dan, dit is mooi hè. Zo'n paard dat even meeloopt', geniet Berends.

Tekst gaat verder na de video:



Als commissaris heeft hij wel een aantal uitdagingen. Zo is er het bestuurskrachtrapport, een kritisch rapport over het functioneren van de provincie. Organisaties, burgemeesters en wethouders hekelen daarin de houding van de provincie. Opvallend: Berends werkte daar aan mee, als burgemeester van Apeldoorn. 'Welke opmerkingen precies van mij zijn? Zo letterlijk weet ik het niet, maar in ieder geval dat de provincie van aanschuiven nu partner moet worden. De provincie ziet zichzelf te veel als flappentap, je kunt ook rustig partner zijn zonder te denken dat ze bij je komen voor je geld. Dat is geen goede beginsituatie.'

Kleine commando's

Berends is ervan overtuigd dat het rapport ter harte wordt genomen, ook door het nieuwe college. 'Daar ben ik van overtuigd. Dat rapport is geen flauwekulletje. Die verandering moet zichtbaar worden en daar mag je mij als voorzitter ook op aanspreken.'

Foto: Omroep Gelderland

'Kom maar Wiebe.. en stop.' Met kleine commando's spoort Berends zijn paard aan of maant het tot rust. Het luistert vrijwel altijd meteen. 'Kijk eens hoe braaf 'ie is, net een burgemeester', grapt hij.

De vergelijking met de politiek is volgens Berends makkelijk gemaakt. 'Absoluut. Je moet zacht in de hand zijn, maar wel duidelijk. Dat geldt ook in de politiek hoor, dat is niet altijd makkelijk', vertelt hij. Om vervolgens grappend toe te voegen: 'Soms loopt 'ie ook aan de teugel, maar dat durf ik met de Statenleden niet aan.'