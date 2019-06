VIDEO: Amerikanen blazen bij Bemmelse dweildag

De Amerikanen voelen zich hier helemaal thuis, in de gezellige, muzikale drukte van Bemmel. 'Ik vind het geweldig', zegt Paxton Farrar, tubaspeler van de Ten Man Brassband. Ze zijn onder de indruk van de muzikaliteit van de andere dweilorkesten. 'Het is indrukwekkend hoe precies ze spelen. Ze spelen heel strak. Wanneer het tijd is om te stoppen, stoppen ze. Wij spelen losser: de New Orleans-stijl.'

Het Amerikaanse dweilorkest, of beter de Amerikaanse brassband komt uit Seattle, de bakermat van de grunge-muziek. Paxton Farrar: 'Grunge was groot in de jaren 90. Dat is nu allemaal verdwenen, maar Seattle kent nu een opleving van de brass-muziek.' En dat laten ze hier dolgraag horen, weet ook Bram Opgenoort van de Bemmelse Dweildag: 'Kost helemaal niks. Zij betalen zelf de vlucht en wij regelen eten en drinken en overnachting voor ze. Ze zijn nog goed gek ook ja.'