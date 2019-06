Filelezer Rob van Rees (80) overleden

In zijn woonplaats Nijmegen is Rob van Rees (80) overleden. De in Arnhem geboren politiewoordvoerder Van Rees geldt als grondlegger van de verkeersinformatie op de radio.

In de jaren '70 van de vorige eeuw begon het filelezen met een wekelijks bericht, dat hij thuis met een bandrecorder opnam. Dat werd uitgezonden in de vakantieperiode.

Gaandeweg werd dit uitgebreid naar dagelijkse verkeersinformatie vanuit Driebergen. Daar hadden Van Rees en collega's zelf een leescabine met telefoonverbinding gebouwd. Later lazen ze de verkeersinfo ook in de spits en uiteindelijk ieder (half) uur.

Luister naar de stem van Rob van Rees:

'Afhankelijk van agenten of Wegenwacht'

Het filenieuws was vroeger veel minder geavanceerd, zegt verkeersdeskundige Arnoud Broekhuis van de ANWB tegen de NOS. 'Er waren nog geen detectielussen, dus men was afhankelijk van patrouillerende agenten of wegenwachten. Als zij een file zagen, werd Driebergen gewaarschuwd.'

Weggebruikers klaagden wel eens als hun file niet werd genoemd, of juist alweer was opgelost. Tegenwoordig is de verkeersinformatie niet meer het werk van de politie, maar van diensten als ANWB en Rijkswaterstaat.

Rijden in een Porsche

Van Rees begon zijn carrière in de jaren '60 als politieman bij het Porscheteam van de toenmalige Rijkspolitie, eerst in Den Haag, later in Driebergen. In de jaren '80 presenteerde hij op tv één seizoen van het autoprogramma Autovisie bij het toenmalige RTL Véronique.

Tot zijn pensioen was Rob van Rees woordvoerder bij de opvolger van de Rijkspolitie, het Korps Landelijke Politie Diensten.