Russische sopraan schittert op 'eigen' festival in Elburg

De Russische sopraan Olga Zinovieva (41) schittert op de laatste dag van het derde festival Klassieke Muziek Elburg. De zangeres die in Oostendorp woont en niet ver van de vestingstad, treedt op met The Bach Orchestra of The Netherlands van dirigent Pieter Jan Leusink. Leusink en zij zijn een stel.

Zinovieva was samen met festivalwoordvoerder Peter Streefkerk te gast in het radioprogramma Zin in zondag van Omroep Gelderland.

Ze werd geboren in het Siberische Novosibirsk, een stad met 1,5 miljoen inwoners. De sopraan: 'Siberië is heel erg koud in de winter en heel warm in de zomer. Veertien jaar geleden kwam ik naar Nederland. En sinds die tijd woon ik hier.'

'Het was liefde op het eerst gezicht'

Ze kwam naar Den Haag om te studeren aan het Koninklijk Conservatorium. 'Ik had gehoord dat dit een van de beste conservatoria van Nederland was. Ik vind het hier prachtig. Het was liefde op het eerste gezicht.'

Haar vader was vorig jaar voor het eerst in ons land. 'Hij vond het erg mooi hier. Mijn moeder komt hier al een jaar of zes, elk jaar. En ze is ook hier in de tweede week van het festival.' Op de laatste dag van het festival is de Russische het middelpunt van het evenement Moscow Nights dat plaatsheeft in de kloostertuin van Museum Elburg.

Ze is bepaald geen ochtendmens. Toen ze hoorde dat ze deze zondagochtend in Arnhem werd verwacht om te praten over het festival in de vestingstad reageerde ze eerst afwijzend. 'Ik zei: nee.'

Maar optredens moeten verkocht worden en haar agenda is wat minder vol dan in de periode tussen september en april. En voor het festival hoeft ze niet ver te reizen; Elburg is een thuiswedstrijd voor de geboren Russische.

Wandelconcerten

Peter Streefkerk van het muziekfestival in Elburg vertelde in Zin in Zondag dat er gedurende het meerdaagse festival onder meer drie concerten in de Grote Kerk zijn. 'Ook zijn er drie wandelconcerten in de Kloosterkapel. De bezoekers bezoeken op één avond drie optredens op verschillende plekken, die overigens zijn uitverkocht.'

Zinovieva kijkt uit naar haar optreden in de Kloostertuin. 'Vorig jaar zongen de vogels mee. De sfeer in de tuin... Vogels die zingen op muziek. Zo mooi.'

