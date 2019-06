'Als je het niet vertrouwt, neem ze niet mee'; steekpartij schokt taxibedrijf

Shakib Esmat is deze zondag aan het einde van de ochtend in het ziekenhuis in Apeldoorn waar zijn werknemer nog op de spoedeisende hulp ligt. 'Hij is gewond aan zijn schouder en wacht tot er plek is op de afdeling.'

Esmat heeft de 38-jarige chauffeur die zondagmorgen in de dorpskom van Beekbergen werd aangevallen door een klant, maar kort kunnen spreken. De politie was ook in het ziekenhuis en had veel vragen voor het slachtoffer.

Geen geld, geen ritje

'Hij werd 's morgens vroeg gebeld of hij twee mannen op wilde halen ergens op een kruispunt vlakbij Station Apeldoorn. De ene man wilde naar de wijk De Maten. De andere, een donkere man, wilde naar Arnhem gebracht worden.'

Bij Taxi Het Loo is het de regel dat je vooral betaalt. Een ritje van Apeldoorn naar Arnhem is rond de 60 euro. Volgens de chauffeur had de man die naar Arnhem wilde geen geld bij zich. Toen de taxi hem naar de bank in Beekbergen bracht om te pinnen, kwam de man zonder geld terug.

Toen hij 112 belde, raakte hij buiten bewustzijn en kwam hij op de toeter Eigenaar taxibedrijf

'Toen onze chauffeur zei: als je geen geld hebt, dan gaat het niet gebeuren, werd de man heel agressief en boos', vertelt Esmat. Vanaf de bijrijdersstoel stak de man de chauffeur minstens drie keer in de schouder. Daarna ging de dader ervandoor.

De politie doet buurtonderzoek. Foto: Omroep Gelderland

'Onze collega is weggereden, maar voelde al snel dat zijn schouder warm was. Waarschijnlijk van het bloed', vertelt de eigenaar van het taxibedrijf. 'Toen hij 112 belde, raakte hij buiten bewustzijn en kwam hij op de toeter van de auto terecht.'

Een vrouw die langs liep vond hem en heeft het telefoontje met de alarmlijn afgehandeld.

'Hij heeft een vrouw en kinderen'

Esmat klinkt dankbaar dat zijn werknemer niet in levensgevaar is. 'Hij heeft een vrouw en twee kinderen en zou eigenlijk de hele week werken.' Taxi Het Loo heeft zo'n zes chauffeurs rondrijden.

In de twaalf jaar dat het bedrijf bestaat heeft Esmat nog nooit zoiets meegemaakt: 'Ik zeg altijd: als je het niet vertrouwt, neem ze niet mee.'