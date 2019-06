UPDATE | Taxichauffeur drie keer in schouder gestoken, dader op de vlucht

Het voorval vond rond 6.45 uur plaats op de kruising van de Dorpsstraat met de J. van Schaffelaarweg. De taxichauffeur vervoerde een man die van Apeldoorn naar Arnhem wilde. Bij lange ritten is het volgens Taxi Het Loo de gewoonte om vooraf te betalen.

Eigenaar van het taxibedrijf, Shakib Esmat, heeft de chauffeur inmiddels gesproken. Volgens Esmat reed de chauffeur met de man naar de bank in Beekbergen om te pinnen, maar dat lukte niet. 'Toen hij de man vertelde dat het zonder geld niet ging gebeuren, werd hij heel agressief en boos en stak hem drie of vier keer in de schouder'

De taxichauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis in Apeldoorn gebracht om aan zijn verwondingen geholpen te worden. Hij is niet in levensgevaar.

De politie kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. Na het incident zou de dader zijn gevlucht. De kruising in het centrum van het dorp is afgezet voor verder onderzoek.

Het centrum van Beekbergen. Foto: Pim Velthuizen